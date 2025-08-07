Termina hoje o prazo de inscrição para concurso da rede estadual de ensino

Organizado pela Secretaria da Educação (Seduc), o Governo do Estado está oferecendo mais de 6 mil vagas no processo seletivo, cuja aplicação de provas ocorrerá em 28 de setembro.

A oportunidade contempla todas as regiões do Rio Grande do Sul e reserva vagas para pessoas com deficiência (PcD), indígenas, negros e pessoas trans.

O concurso prevê atuação na Educação Básica nas seguintes áreas:

Língua Portuguesa

Matemática

Língua Inglesa

Educação Física

Língua Espanhola

Artes

Sociologia

Filosofia

Química

Física

História

Geografia

Ensino Religioso

Biologia

Educação Profissional e Técnica

Educação Indígena

Educação Especial

Na área da educação — tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite — o objetivo do concurso é reforçar o quadro de docentes, garantindo o futuro do estudante, do professor e da sociedade.

Etapas do concurso

O concurso será composto por uma avaliação objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com 60 questões de múltipla escolha. A prova será dividida em dois blocos:

temas gerais, comuns a todos os candidatos (Conhecimentos Pedagógicos, Língua Portuguesa e Legislação da Educação); e conteúdos específicos, conforme a área e habilitação escolhida.

A aplicação das provas ocorrerá nos municípios-sede das 30 Coordenadorias Regionais de Educação (CREs): Bagé, Bento Gonçalves, Cachoeira do Sul, Canoas, Carazinho, Caxias do Sul, Cruz Alta, Erechim, Estrela, Gravataí, Guaíba, Ijuí, Osório, Palmeira das Missões, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Santana do Livramento, Santo Ângelo, São Borja, São Leopoldo, São Luiz Gonzaga, Soledade, Três Passos, Uruguaiana e Vacaria.

Os candidatos que atingirem a nota de corte terão as redações corrigidas. Em seguida, será realizada a prova de títulos, que servirá como critério de pontuação adicional. Professores que pretendem atuar nas comunidades Guarani e Kaingang passarão por testes específicos.

Após a análise e o julgamento de todos os recursos, o resultado final será homologado pela Seduc e publicado no Diário Oficial do Estado e no site da banca organizadora. O cronograma completo, a distribuição das vagas e a bibliografia sugerida estão no edital.