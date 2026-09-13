Termina hoje prazo para candidatos e partidos enviarem prestação de contas parcial

O procedimento deve ser realizado pelo novo sistema Conta+JE. O prazo segue até este domingo (13) de setembro. O documento deverá registrar toda a movimentação financeira e os recursos estimáveis em dinheiro recebidos ou utilizados pelas campanhas desde o início da campanha até 8 de setembro de 2026.

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Desde 20 de julho, partidos políticos e candidaturas já devem informar à Justiça Eleitoral os recursos financeiros recebidos para o financiamento das campanhas.

Próximos prazos

As prestações de contas referentes ao primeiro turno deverão ser encaminhadas entre 5 de outubro e 3 de novembro. Caso haja segundo turno, o prazo será de 26 de outubro a 14 de novembro.

Consequências para quem não prestar contas

A não apresentação ou a rejeição das contas pode gerar consequências para candidatos e partidos. Entre elas estão a impossibilidade de obter a quitação eleitoral, o que pode afetar futuras candidaturas, além da devolução de recursos ao erário, aplicação de multas e suspensão de repasses do Fundo Partidário.

Em situações consideradas graves, o candidato também poderá ficar sujeito à inelegibilidade, conforme as circunstâncias do caso e as decisões da Justiça Eleitoral.

Eleitor pode consultar informações

As informações sobre candidaturas e contas eleitorais podem ser acompanhadas pelo DivulgaCandContas, plataforma da Justiça Eleitoral que permite consultar dados sobre pedidos de registro de candidatura, atas de convenções partidárias e movimentações das contas eleitorais de candidatos e partidos.

Novo sistema é utilizado nas Eleições 2026

Uma das novidades deste processo eleitoral é a utilização do Conta+JE, sistema desenvolvido para simplificar e digitalizar a prestação de contas. A ferramenta elimina a necessidade de entrega de mídias físicas à Justiça Eleitoral.

O sistema também possui integração com outras bases de dados utilizadas pela Justiça Eleitoral, como o Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP), o CAND e informações da Receita Federal. Dessa forma, dados relacionados a partidos, candidaturas, doadores e fornecedores podem ser preenchidos automaticamente, reduzindo a necessidade de inserção manual.

Com o início do prazo nesta quarta-feira, candidatos e partidos devem ficar atentos às regras e aos prazos estabelecidos pela Justiça Eleitoral para evitar problemas na regularidade das contas de campanha.