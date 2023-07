Término da obra dos camarotes é de responsabilidade da Assercal que já prestou contas de recursos

A retomada do Carnaval de rua em 2023, em Alegrete, foi em grande estilo com a participação de cinco escolas de samba. Porém, um problema ficou em curso que foi a obra dos camarotes que não foi concluída na Avenida Inácio Campos de Menezes. A obra de responsabilidade da Assercal está parada, e o questionamento da comunidade é se vai ser concluída e quando. Primeiro, a entidade que congrega as escolas de samba precisava prestar contas dos recursos públicos que a Prefeitura dispensou, justamente para essa obra e todas as demais despesas desse evento.

Rafael Faraco que integra a comissão da Assercal informa que os dois recursos, primeiro os 700 mil e depois os 352 mil já tiveram a sua prestação de contas efetuadas à Prefeitura com a entrega das notas referentes ao serviço contratado. A prestação de contas foi entregue para análise de mais de um setor da Prefeitura, informou. – Acredito que não haverá problema, porque está bem completa, bem organizada, atesta Faraco.

Já em relação ao compromisso de assumir o término da obra dos camarotes, segundo Rafael Faraco é da Assercal. Para isso adianta que estão conversando com alguns parceiros da iniciativa privada para alinhar as próximas ações. Por ora, disse o presidente de Nós os Ritmistas, ainda não vão revelar parceiros, porque depende de algumas questões legais.