Termômetro marca 44ºC em Alegrete

Quem mora aqui na Região Fronteira -Oeste sabe que o verão é abrasador. Sair de casa, para muitos, se torna difícil e a indicação é que as pessoas não esqueçam de se hidratar.

A previsão é que uma área de baixa pressão atmosférica associada ao vento que vem do interior do continente provoque pancadas isoladas de chuva, durante a tarde, no Noroeste, no Norte e na Serra, porém, não serão registrados grandes volumes.

Uma outra situação preocupação é a estiagem. Em Alegrete, na semana de 22 a 29, o nível do Rio Ibirapuitã variou entre 80cm e 72cm (nível mínimo atingido foi 72cm), considerado crítico. Os dados são da estação fluviométrica da CPRM/ANA.

De acordo com a Defesa Civil, 61 o número de municípios gaúchos que decretaram situação de emergência por conta da estiagem.