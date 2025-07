Terreno abandonado gera pedido de providências por comerciantes

O encontro ocorreu no gabinete da Presidência e contou com a presença do presidente, vereador Cléo Trindade, e dos vereadores Gilmar Martins, José Rubens Rosa Pillar e Pedro Paraíso.

Os comerciantes relataram ocorrências de roubos e furtos nas ruas Andradas, Barão do Cerro Largo e General Sampaio. Durante a reunião, estiveram presentes representantes da Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, que esclareceram sobre o funcionamento do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP) na região central.

Na ocasião, foi entregue uma petição solicitando providências em relação a um terreno particular abandonado que, segundo os comerciantes, tem gerado insegurança e tumulto nas proximidades.

O presidente Cléo Trindade informou que irá organizar uma reunião com órgãos de segurança pública do município. Também pediu apoio dos comerciantes para mobilizar sindicatos e entidades do setor na reivindicação por melhorias na segurança do centro da cidade.

O Executivo municipal, representado pela Secretaria de Segurança Pública, comprometeu-se a intensificar a vigilância do CIOSP e o patrulhamento na área central.

A reunião foi encerrada com o compromisso da Câmara Municipal em buscar, junto a outros poderes, soluções para segurança pública e construção de políticas que possam inibir a violência no município.