Terror na madrugada; taxista se depara com criatura aterrorizante em estrada do Caverá

Mesmo que histórias sobre lobisomens sejam restritas a livros e a filmes de ficção, às vezes, surgem narrações de pessoas que alegam ter ficado de frente com essas criaturas – metade lobo, metade homem.

‘O fato é quase inacreditável, mas eu sei o que vi. Foi um animal com uma forma aterrorizante. No momento pensei: fim de linha, ele vai me matar, não tenho como sobreviver ‘ – descreveu um taxista alegretense, de 59 anos, à reportagem do PAT.

O animal estava numa estrada no momento em que ele retornava de uma corrida no Caverá, cerca de 6KM da cidade.

Uma semana depois, a reportagem conversou com o trabalhador que ainda demonstrava muita aflição. Há mais de 20 anos ele trabalha como taxista e jamais havia se deparado com uma imagem que o deixasse amendrontado como a ocorrida naquela noite.

Por volta da 1h30min., chegou no ponto localizado na Praça Getúlio Vargas, um homem que já é conhecido de todos os taxistas e acertou o valor da corrida com o destino até o Caverá. O local fica perto do CTG Honório Lemes, depois que sai do asfalto, a casa fica 1KM numa entrada à esquerda.

O trajeto realizado quando o taxista estava com o passageiro foi tranquilo, os dois foram conversando. Depois de chegar no destino, o trabalhador ainda conversou mais uns 10 minutos com o passageiro e saiu da propriedade para retornar ao ponto.

“A estrada é muito estreita, não tem como desviar ou buscar outro caminho, pelo menos até chegar no asfalto. Neste trajeto eu percebi que havia um animal de grande porte no meio da estrada de chão, como não tinha espaço para desviar, parei o carro e coloquei luz alta, na intenção do ‘bicho’ sair. Foi então que eu me deparei com a morte. Aquele animal ficou em pé e tudo que eu vi foram aqueles dentes enormes, ele ‘babava’ muito, tinha as mãos enormes também. Na hora, como não tinha muitas opções, eu só lembrei de tirar uma foto, pois se eu não sobrevivesse as pessoas teriam ideia do que teria me matado’ – descreveu.

Entretanto, até o desbloqueio do celular, o bicho sumiu. O taxista acredita que a luz forte nos olhos o fez sair do local, sem atacá-lo. Horrorizado com a imagem, ele seguiu muito rápido e ao invés de voltar para o ponto, foi até sua casa. ” Eu andei muito rápido, não posso dizer a quanto foi o ponteiro, mas foi rápido. Quando estava perto de casa lembrei em frenar de forma abrupta, pois eu pensei: se ele está em cima do carro vai cair. Assim fiz, mas nada aconteceu. Estacionei e com as pernas trêmulas entrei na cozinha. Minha esposa perguntou o que havia acontecido, não quis contar naquele momento e pedi para que ela fizesse um chá calmante.Depois voltei para o ponto.

Confesso que até agora, não consigo deixar de pensar, não consigo esquecer aquela imagem, já tive arma apontada na minha cabeça, faca no pescoço, em três assaltos, e mesmo assim, a sensação não se compara. Foi para poucas pessoas que comentei o que aconteceu, até porque podem pensar que é loucura, porém, a imagem se assemelha com um cachorro de mais de dois metros, algo horrível. Se existe lobisomem, eu vi de perto o bicho”- comentou.

O taxista disse que resolveu falar até para ficar um alerta a outras pessoas que andam naquela região, principalmente à noite. O trabalhador destacou que por dinheiro algum retorna na estrada, na madrugada, e que nasceu e conviveu em todos os cantos de Alegrete, participou de caçadas e pescarias, entretanto, nunca tinha se deparado com algo parecido.

“Só lembro que no momento que eu vi aquele ‘monstro’ tentei analisar um ponto fraco(dele), mas francamente não teria como evitar qualquer ataque, imagino que não exista nada que possa medir forças com ele.

“Era como um filme de terror”, declara

Agradeço a Deus pela proteção divina e por ter parado o carro, se eu tentasse acelerar e passar pelo bicho poderia ter se concretizado a tragédia” – concluiu.

Em janeiro de 2017, algo semelhante aconteceu no bairro Vila Nova. Moradores alegaram que um animal semelhante estava no bairro. Um veículo teve danos materiais que não teria como um cachorro ter provocado.

Segundo a lenda: O Lobisomem seria a fusão do lobo com o homem. Muitas histórias são contadas sobre este ser. No Brasil é comum em todos os Estados, principalmente nas localidades da Zona Rural, onde é muito comum as pessoas afirmarem que já o viram ,que também passa a ser um mistério para quem vê e quem ouve a história. O Lobisomem ataca animais e pessoas para se alimentar de sangue e volta a forma humana somente com o raiar do Sol.