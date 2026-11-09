Teve dificuldade para votar? Justiça Eleitoral orienta eleitores a buscar seções mais acessíveis

Cartório da 005ª Zona Eleitoral de Alegrete reforça a importância de atualizar o cadastro eleitoral e escolher um local de votação que ofereça melhores condições de acessibilidade.

Com o encerramento de mais um período eleitoral, a Justiça Eleitoral já chama a atenção dos eleitores para uma questão importante: a acessibilidade do voto.

Em Alegrete, o Cartório da 005ª Zona Eleitoral está orientando os cidadãos que enfrentaram dificuldades de deslocamento até suas seções eleitorais, ou que não conseguiram votar por esse motivo, a aproveitarem a reabertura do cadastro eleitoral para solicitar a transferência para um local de votação mais acessível.

A iniciativa busca garantir que todos os eleitores tenham condições adequadas de exercer seu direito ao voto, sem que obstáculos físicos ou dificuldades de acesso impeçam a participação no processo democrático.

A Justiça Eleitoral destaca que este é o momento de planejar as próximas eleições, evitando deixar a regularização para a última hora. “Não deixem para 2028!”, alerta a orientação divulgada pelo Cartório da 005ª Zona Eleitoral.

A recomendação é especialmente direcionada às pessoas que tiveram dificuldades para chegar à seção eleitoral, enfrentaram barreiras de acessibilidade ou sequer conseguiram comparecer para votar nas últimas eleições.

Como solicitar a mudança

Os eleitores interessados podem procurar o Cartório da 005ª Zona Eleitoral de Alegrete para obter orientações sobre a atualização dos dados cadastrais e a escolha de uma seção eleitoral que ofereça melhores condições de acesso.

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 12h às 19h, na Rua Luiz de Freitas, nº 206.

Também é possível entrar em contato pelos telefones:

(55) 99978-7448

(55) 99978-0084

(51) 3294-8005

Acessibilidade é direito de todos

A escolha de uma seção eleitoral acessível é uma medida importante para assegurar a participação de todos os cidadãos nas eleições. A Justiça Eleitoral reforça que as dificuldades enfrentadas no momento da votação podem ser resolvidas antecipadamente, por meio da atualização cadastral e da busca por um local adequado às necessidades de cada eleitor.

A orientação é clara: quem enfrentou problemas de acessibilidade nas últimas eleições deve procurar o Cartório Eleitoral agora, garantindo mais tranquilidade e condições de exercer plenamente seu direito ao voto em 2028.