Teve início a colheita de Oliva no Rincão de São Miguel

O sonho do produtor João Cacildo começou em 2015, quando realizou o plantio na localidade do Rincão do São Miguel, interior de Alegrete, em um grande investimento que conta com a parceria da “Alianza del pastizal”, organização que reúne produtores rurais que trabalham pela conservação ambiental no Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, com o objetivo de promover sistemas de produção agropecuária mais eficientes que funcionem em harmonia com o bioma Pampa.

Colheita de oliveira em Alegrete

Outra parceria fundamental é do Sebrae, através da assessoria técnica do agrônomo Alexandre Fernandes, de Santana do Livramento. O apoio é apontado como essencial para o resultado da produção de quatro variedades de Oliveiras: Arbequina, Coratina, Frantoio e Koroneiki, distribuídas em 5 hectares, que neste início de colheita vai gerar em torno de 400 kg de fruta.

O objetivo principal é a produção do Azeite Doña Felícia, que será o primeiro azeite extra-virgem do município de Alegrete. O nome é uma homenagem dos proprietários à avó do proprietário, Felícia, de origem uruguaia, que escolheu Alegrete para fixar residência.

Segundo informações do agrônomo responsável, Alexandre, 97% do azeite consumido no Brasil é importado, destacando a importância da iniciativa e a valorização da produção em território nacional.

João é nascido em Alegrete, advogado, especialista em direito público e foi Procurador de São Leopoldo por oito anos e percorre 600 km para visitar rotineiramente o Olival.