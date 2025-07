TFD convoca pacientes com pendência no Gercon para atualização de cadastro neste sábado no PAM

Neste sábado (26), a partir das 8h30, a equipe do Transporte Fora do Domicílio (TFD) realizará atendimento no Pronto Atendimento Municipal (PAM), em Alegrete, com foco nos pacientes que foram notificados por pendência no sistema Gercon.

A convocação é direcionada a todos os usuários que solicitaram consultas, exames ou cirurgias e que, atualmente, constam com pendência cadastral no Sistema de Gerenciamento de Consultas (Gercon). O objetivo é permitir a continuidade no processo de regulação e agendamento dos procedimentos.

Segundo o coordenador do TFD, Celeni Viana, mais de 200 pessoas estão com situação pendente no sistema, o que impossibilita a chamada para atendimento. A presença neste sábado é considerada estratégica para a atualização dos dados e andamento dos processos já iniciados.

O Gercon é uma plataforma utilizada pela rede pública de saúde para organizar a fila de espera e definir a prioridade dos atendimentos. O sistema também permite o encaminhamento correto dos pacientes aos serviços de saúde conforme a necessidade identificada.

Além dos notificados, qualquer cidadão que tiver dúvidas sobre sua situação pode comparecer ao PAM neste sábado para esclarecimentos.

A atualização cadastral é uma etapa obrigatória para a continuidade no fluxo de regulação. Pacientes que permanecem com pendência não podem ser convocados para as consultas ou procedimentos solicitados.