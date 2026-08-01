Time da LAF intensifica preparação para estreia na Copa Fronteira na semana que vem

A contagem regressiva para a 5ª Copa Fronteira já começou, e a equipe da LAF (Liga Alegretense de Futebol) intensifica os treinamentos visando a estreia na competição regional. Representando Alegrete, o elenco vem realizando uma preparação intensa ao longo da semana, com atividades que, em diversas oportunidades, também se estendem aos domingos.

O objetivo é chegar em boas condições físicas, técnicas e táticas para o primeiro compromisso da competição, marcado para o próximo domingo, 9 de agosto, no Estádio Municipal Farroupilha. Na estreia, a equipe alegretense enfrenta o Esporte Clube 14 de Julho, em um duelo que promete movimentar o futebol local e reunir torcedores para apoiar o representante do município.

Durante os treinamentos, a comissão técnica trabalha o entrosamento da equipe, ajustes de posicionamento, jogadas ensaiadas e o condicionamento físico dos atletas. A expectativa é formar um grupo competitivo para buscar uma campanha de destaque na competição.f

A 5ª Copa Fronteira reúne representantes de Alegrete, Quaraí, Santana do Livramento, Santa Margarida do Sul, São Borja e Uruguaiana, fortalecendo o futebol regional e proporcionando grandes confrontos entre algumas das principais equipes da Fronteira Oeste.

Para os atletas da LAF, o momento é de dedicação e concentração. A preparação segue em ritmo intenso, com foco total na estreia e na busca por um bom resultado diante do Esporte Clube 14 de Julho, dando o primeiro passo na caminhada pela competição.