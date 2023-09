Time dos Propagandistas vence Torneio de Fut7 alusivo aos 151 anos da Santa Casa

A 4ª edição do Torneio de Futebol 7, alusivo aos 151 anos da Santa Casa foi consolidada no último domingo (10). Neste ano, a competição reuniu seis equipes divididas em duas chaves de três cada uma.

A fase classificatória já havia sido realizada no final do mês de agosto (dia 20), no campo da Associação Recreativa Cadore e Dotto, com jogos entre os times da UPA; Higienização; Administração; Manutenção; Bloco Cirúrgico e Propagandistas e equipe convidada.

As semifinais estavam marcada para o dia 7, mas a chuva provocou o adiamento para o domingo passado. Em campo, na primeira semifinal, o time dos Propagandistas (Representantes), aplicaram uma goleada nos colaboradores do Bloco Cirúrgico, 4 a 0 e vaga garantida na grande final para os Propagandistas.

Na outra semi, um jogo equilibrado entre Manutenção e Administração, um clássico interno terminou empatado em um gol no tempo normal. Nas penalidades, melhor para turma da Manutenção, fez 5 a 3, e avançou no torneio.

Na disputa do 3º lugar, O Bloco mais uma vez perdeu e de goleada. Vitória de bronze da equipe da Administração, 5 a 1.

Na finalíssima, os Propagandistas levaram o título ao golear a Manutenção por 3 a 0. A artilharia coube ao time da Administração com o goleador Alecssandro com 5 gols marcados no torneio. Já a defesa menos vazada foi time campeão, com o goleiro Márcio dos Representantes.

Segundo um dos organizadores, André Sena, foi muito boa a participação de todos, onde colegas e amigos puderam desfrutar de momentos de amizade e descontração. “Mais uma vez, foi muito boa a participação dos funcionários e convidados no torneio, nenhuma intercorrência por indisciplina. Só momentos de descontração e confraternização”, resumiu Sena.

A organização do evento esportivo alusivo aos 151 anos da instituição de saúde, em sua 4ª edição, traz em sua equipe organizadora do torneio os profissionais André Sena , Dr. Paulo Bastos, Cristiano Cardona, Roni, Carlos Melo e, somasse a essa equipe, Ester, Marília e Ana que estiveram a frente da organização do almoço, onde foi celebrado o aniversário do hospital.

Fotos: reprodução