Time feminino do União é vice-campeão em Uruguaiana

Jogando longe de casa, as gurias do União fizeram bonito no último domingo (26). Coube as donas de casa do Sputinik sediarem a 1ª etapa da Liga Adir Neves. A competição de vôlei feminino reuniu seis equipes que foram divididas em duas chaves. As representantes de Alegrete disputaram o chaveamento entre Iniciação Uruguaiana e VFI de Itaqui.

De saída, o União venceu por 2 a 0 as uruguaianeses e passou pela equipe de Itaqui. Em primeiro na chave, as gurias do União avançaram direto para a semifinal. Do outro lado, tinha Sputinik, AVU e SM todos de Uruguaiana. A equipe do SM passou em primeiro na chave, jogou a semi com AVU e o União encarou na outra semifinal contra as donas da casa, o Sputinik.

As gurias de Alegrete triunfaram numa vitória contra o Sputinik e carimbaram vaga na grande final. Com certo favoritismo, o time uruguaianense da SM desbancou AVU e venceu as gurias do União no jogo decisivo da Liga Adir Neves.

Fotos: União