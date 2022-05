Time formado por alegretenses na Serra, vence campeonato em Caxias do Sul

A SER Alegrete da Serra Gaúcha, equipe formada por alegretenses que foram residir em Caxias do Sul, escreveu mais um capítulo de sua história.

No último sábado (28), venceu a Copa Caxias Série Prata de Veteranos. O time de alegretenses que foram em busca de trabalho e uma vida melhor na Região Serrana, desenhou uma bela final de campeonato citadino.

A turma mostrou garra, superação e muita força para vencer. O jogo frente ao Santa Bárbara decidia a Série Prata na categoria veteranos.

O time alegretense saiu perdendo e num primeiro tempo com poucas chances de gol, o adversário soube aproveitar o momento e foi para o intervalo em vantagem no placar: 2 a 0.

Na etapa final, a SER Alegrete melhorou o posicionamento em campo, acertou na marcação e conseguiu levar mais perigo ao gol adversário. Com o time totalmente no ataque precisando marcar pra forçar uma disputada de pênaltis, as marcações vieram ainda no tempo normal.

Após sofrer duas penalidades, o camisa 10 Fábio Kullmann, igualou o marcador, levando a torcida ao delírio. Após o empate, quase veio a virada alegretense, mas o tempo normal encerrou com empate em dois gols.

Na decisão por pênaltis, a SER Alegrete marcou todas com Fábio Melo, Waguinho, Capinho, Willian e Fábio Kullmann.

Já o time adversário acertou as duas primeiras e no 3° chute, parou nas mãos do experiente goleiro alegretense Vagner Casado. Com 100% nas cobranças, final Alegrete 5 a 4 e mais um título em Caxias do Sul.

Goleiro alegretense brilhou na final

A torcida fez a festa e coloriu de azul e preto o estádio do São Luís da 6° Légua, local da partida. A popular charanga puxada pelos filhos de jogadores cativou a todos.

Além do título, a equipe alegretense teve o goleador da competição, Fábio Kulmann com 14 gols, que concorreu a craque do campeonato.

Camisa 10 fez um baita campeonato pela SER Alegrete

“Time como um todo está de parabéns. Gratidão aos amigos que viajaram 700km desde Alegrete para estar conosco em mais uma decisao: Leandro, Waguinho, Fabio, Cristian, Capincho e Micuim e que fazem parte deste elenco que é mais que um time, uma família”, destacou a diretoria da SER Alegrete.

Com essa garra e união, o time segue seu planejamento durante o ano para preparação de novas competições no futebol amador na cidade de Caxias do Sul.

Foto: reprodução