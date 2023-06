Tinga vence a Copa Silvio Ramos categoria 50tinhas

No último domingo(25), aconteceu as finais da Copa Silvio Ramos, no campo do Nacional no bairro Macedo. O campeonato teve duração em média de 2 meses e meio e no dia de ontem conheceu seu campeão.

O terceiro e quarto foi disputado entre Cruzeiro e Boca Jrs, um jogo movimentado com chances criadas para os dois lados, até que o atleta “Preto” do Cruzeiro abriu o marcador colocando a equipe cruzeirense na frente do marcador. Na segunda etapa, o jogo foi disputado no meio-campo a equipe do Boca pressionou todo tempo, mas não conseguiu transpor a defesa adversária e placar terminou Cruzeiro um Boca zero, garantindo a terceira colocação no torneio.

Na grande final, um super clássico do futebol amador, Sindicato e Tinga protagonizaram um baita jogo marcado pela raça e técnica marca históricas das duas equipes. No começa da partida, o atleta Nilson do Tinga foi na linha de fundo e cruzou a bola na cabeça do centroavante “Jacaré” que abriu o marcador para a equipe alviverde da restinga. Ainda no primeiro tempo a equipe tricolor do Sindicato preencheu mais a linha de meio campo e conseguiu equilibrar a partida, no final da etapa ” Totó” empatou a partida dando números finais no primeiro tempo.

No segundo tempo, o jogo ficou truncado, com poucas chances de gols as equipes buscaram diminuir a intensidade do jogo e optaram pelo toque de bola fazendo o tempo rodar, sem grandes movimentações o jogo terminou empatado em um a um e a decisão foi para as penalidades. Nos penâltis, as duas equipes muito bem preparadas, foram convertendo lance a lance cada gol até que, o goleiro do Tinga pegou a penalidade e garantiu o título ao alviverde do Bairro Restinga no Campeonato em Homenagem a Silvio Ramos.

Silvio Ramos mais conhecido como (Chibinho), é um entusiasta do futebol de várzea alegretense, ele foi o fundador junto com outros amigos do campo do Nacional no Bairro Macedo. Ele conta que a comunidade, sempre foi apaixonada por futebol, e era de muito valor fazer um campo que atendesse as necessidades da época, no qual eram apaixonados pelo jogo em grupo. O campeonato idealizado por Luis Ismael, levou uma grande quantia de apaixonados pelo esporte aos domingos pela manhã, a intenção era movimentar o Bairro Macedo e dar exemplo que o futebol nos campos de Bairro ainda esta vivo. Luis, ressalta que, a intenção é fazer mais campeonatos durante esse ano para que a chama do futebol siga viva no Alegrete.