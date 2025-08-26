Tios do menino Márcio dos Anjos vão a júri acusados de homicídio em Alegrete

A decisão foi proferida no último domingo (24) pelo Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca local, Rafael Echevarria Borba, que apontou a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade dos crimes. O julgamento dos dois réus, que respondem pelos crimes de homicídio qualificado, tortura e maus-tratos, será transmitido ao vivo pelo canal do TJRS no YouTube.

O magistrado destacou que, nesta fase do processo, não se exige prova definitiva de culpa, mas apenas elementos que justifiquem o julgamento popular.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A decisão também foi confirmada pela 2ª Câmara Criminal do TJRS, que rejeitou o recurso da defesa. Conforme a denúncia do Ministério Público, os tios da vítima foram denunciados por se omitirem diante das agressões praticadas pelo pai da criança, mesmo tendo o dever legal de agir, sendo responsabilizados por homicídio comissivo por omissão e maus-tratos.

O réu Luís Fabiano Quinteiro Jaques, pai de Márcio, foi condenado pelo Tribunal do Júri de Alegrete em outubro de 2024, recebendo a pena de 44 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

O caso

O Ministério Público, inicialmente, denunciou os réus pelo crime de maus-tratos que resultou em morte. No entanto, após decisão judicial, aditou a denúncia, incluindo os tios da vítima como acusados pelo crime de homicídio qualificado majorado por omissão. De acordo com os autos, o menino foi agredido pelo pai na noite de 13 de agosto de 2020, gerando lesões graves, incluindo hemorragia subdural e edema cerebral. A criança teria sido levada ao hospital somente no dia 16 de agosto, já em estado crítico. Márcio não resistiu aos ferimentos e faleceu no dia seguinte.