Tiradentes: veja o que abre e o que fecha no feriado de 21 de abril em Alegrete

Nesta quarta-feira (21), é celebrado o feriado de Tiradentes, que pode afetar o funcionamento de diversos estabelecimentos, do comércio a órgãos públicos.

Você sabia que o dia 21 de Abril é feriado desde 1965, pois é o Dia de Tiradentes no Brasil pela Lei Nº 4.897. A data remete ao dia da morte do mineiro Joaquim José da Silva Xavier, que ocorreu em 21 de abril de 1792. Considerado um herói nacional, mártir e Patrono da Nação Brasileira, a data se tornou feriado nacional em sua homenagem.

Além disso, com o objetivo de enfatizar a importância dessa figura multifacetada no desenvolvimento da história do Brasil, a data faz referência ao dia de sua morte, quando Tiradentes foi enforcado e esquartejado em 21 de abril de 1792.

O que funciona no feriado:

O decreto estadual que estabeleceu isolamento social no Estado, e que segue em vigor até o dia 25 de abril, instituiu:

Comércio e serviços essenciais

• De segunda a sexta-feira: pode receber clientes, com restrições de distanciamento.

• Sábado, domingo e feriado: pode funcionar, com restrições de distanciamento.

• A modalidade de tele-entrega não tem restrições de horário.

Comércio não essencial

• De segunda a sexta-feira: pode receber clientes presencialmente, com restrições, das 5h às 20h.

• Das 20h às 5h, somente delivery.

• Sábado, domingo e feriado: fechado, somente delivery.

• A modalidade de tele-entrega não tem restrições de horário.

Restaurantes, bares e lanchonetes etc.

• De segunda a sexta-feira: pode receber clientes presencialmente, com restrições, das 5h às 18h. Estão liberadas as modalidade takeaway (pegue e leve) e drive-thru entre as 5h e as 20h.

• Sábado, domingo e feriado: ficam abertos para clientes presenciais até às 16h. As modalidade takeaway (pegue e leve) das 16 às 20h, após esse horário só modalidade delivery. A modalidade de tele-entrega não tem restrições de horário.

De acordo com Roberto Segabinazzi presidente do Sindilojas, o comércio não abre neste feriado em Alegrete. Salvo aqueles estabelecimentos atendidos pelos proprietários. Já o Sindicato dos Comerciários ressalta que os supermercados operam normalmente até às 13h.

Os bancos não abrem nesta quarta-feira (21), já os serviços municipais também terão restrições. A coleta de lixo retorna somente na quinta-feira (22). O Centro de Triagem Respiratória (Gripário) funcionará das 08h às 18h no feriado de Tiradentes. As ESF’s não terão atendimento no feriado, retornam na quinta-feira.

O transporte coletivo opera com os horários de domingo, somente em três horários de circulação com duas linhas consideradas essenciais. As linhas Terminal-Nova Brasília e Prado-Santa Casa funcionam às 6h30min, 12h30min e às 18h.

Telefones Úteis:

Santa Casa – 3422 288 UPA – ramal 7

SAMU – 192

SAMU Mental – 9 9155 3363

Bombeiros – 193

Brigada Militar – 190

Polícia Civil – 3422 4525

Guarda Municipal – 3961 1732 ou 153

Defesa Civil – 3961 1906

Júlio Cesar Santos