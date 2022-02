Tiroteio na Zona Leste, em Alegrete, assusta moradores; suspeito é preso

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A denúncia de um tiroteio na Zona Leste, em Alegrete, terminou com um homem preso, pela Brigada Militar, no final da tarde deste domingo(20).

De acordo com informações, várias ligações ao 190 davam conta de disparos de arma de fogo, na rua Alci Barros Passos, bairro Nossa Senhora da Conceição Aparecida.

Assim que os policiais chegaram no endereço, visualizaram o suspeito com uma arma de fogo calibre 32, em via pública.

Cliente denúncia estabelecimento comercial por atendimento insultuoso e agressivo

O homem foi identificado e a arma apreendida. Encaminhado à Delegacia de Polícia foi determinado, pelo Delegado de Plantão, flagrante por posse irregular de arma de fogo, afiançável em três salários mínimos.

Até o momento, não há informações se o homem vai pagar o valor estipulado.