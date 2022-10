Todas as unidades de saúde terão testes e palestras no Outubro Rosa em Alegrete

O mês de outubro normalmente é dedicado à prevenção ao câncer de mama em todo o Brasil.

A Secretaria da Saúde desenvolve uma programação em todas as unidades de saúde o Município envolvendo mulheres em cada território.

No próximo dia 7 de outubro, a ESF do Passo Novo realiza o Dia D com maquiagem, unha, cabelo, músicas, sorteio de brindes, assim como realização de preventivos, exames de mamas, solicitação de mamografias, testes rápidos (sífilis, hepatite B e C).

Todas as demais unidades de saúde terão a sua programação no Outubro Rosa:

Dia 28 ESF Saint Pastous – Roda de conversa aumento de oferta de coleta CP

ESF Nova Brasília 11, 25, 28 de outubro exames roda de conversa sobre sexualidade

ESF Vila Nova- dias 6,13 e 24 de ourubro- Coleta de material para exames e testes rápidos

ESF Prado 27 de outubro

Centro Social Urbano- 6,13 e 24 de outubro encaminhamento para mamografia e testes rápidos

ESF Promorar 6,13, 20 e 26 de outubro- Preventivos e testes rápidos

ESF Rondon- dia 18- coleta de CP, testes rápidos oficinas de beleza.

ESF Vera Cruz- dias 13, 18 e 25 coleta de CP, testes rápidos encaminhamentos de mamografia.

ESF Bento Gonçalves- Dias 4,7,13 e 27- temas de auto exame da mama, coleta de CP e encaminhamento de mamografia.

ESF Dr Romário dia 10 horário estendido de CP, encaminhamento de mamografias, testes rápidos