Encontro reuniu antigos integrantes, amigos e convidados de diferentes cidades, resgatando uma trajetória construída desde o ano 2000 e marcada pela paixão pelo pagode e pelos laços de amizade.

A música, a amizade e as boas lembranças foram os grandes protagonistas de mais uma edição da Festa do Toque Sensual, realizada no dia 20 de novembro, na quadra do Nossos Ritmistas, em Alegrete. A celebração marcou os 26 anos de história do grupo, reunindo integrantes, amigos e convidados em um reencontro especial, repleto de emoção e nostalgia.

A história do Toque Sensual começou no ano 2000, quando um grupo de amigos da Vila Nova e de outros bairros de Alegrete decidiu unir uma paixão em comum: o pagode dos anos 90. Na época, o ritmo era uma das principais expressões musicais entre os jovens, movimentando rodas de samba, encontros e fortalecendo amizades.

O grupo seguiu sua trajetória até aproximadamente 2008, quando encerrou suas atividades. Com o passar do tempo, cada integrante tomou seu próprio rumo, mas os laços construídos naquela época permaneceram.

Em 2015, com o objetivo de manter viva a amizade, os antigos integrantes criaram um grupo no WhatsApp. O que inicialmente seria apenas uma maneira de matar a saudade acabou fortalecendo ainda mais a união da turma, mesmo com integrantes vivendo em diferentes cidades.

Foi desse reencontro virtual que surgiu a ideia de organizar uma festa para reunir novamente os amigos. Assim, em 2016, aconteceu a primeira Festa do Toque Sensual, no antigo Bar e Pub. O evento foi um sucesso e deu início a uma tradição que passou a celebrar, anualmente, a história e a amizade do grupo.

Ao longo dos anos, diversas edições marcaram essa trajetória. Apesar de algumas interrupções, inclusive durante o período da pandemia, a tradição foi mantida viva. A última edição havia acontecido em 2023, no Ritmistas.

Em 2026, com a comemoração dos 26 anos de história, os integrantes decidiram unir esforços para realizar mais uma grande confraternização. Com o apoio fundamental do Quintal 18, da Rose e do Jerry, o evento aconteceu no dia 20 de novembro, na quadra do Nossos Ritmistas, proporcionando uma noite de muita música, alegria e reencontros.

A festa foi marcada por momentos de emoção, especialmente pelo reencontro de amigos que há muito tempo não se viam. Integrantes que ainda não haviam participado de edições anteriores também estiveram presentes, assim como pessoas que vieram de diferentes cidades para compartilhar a comemoração.

A programação teve continuidade no sábado, com um segundo pagode no Quintal 18, prolongando a celebração e proporcionando mais uma oportunidade de confraternização entre os participantes.

Os organizadores destacam e agradecem especialmente ao Quintal 18, à Rose e ao Jerry, pelo apoio, parceria e dedicação para tornar o evento possível.

O agradecimento também se estende a todos os integrantes do Toque Sensual, aos amigos que vieram de outras cidades, aos que participaram em Alegrete, às famílias, aos promotores, colaboradores e a todas as pessoas que contribuíram para a realização da festa.

Mais do que celebrar os 26 anos de uma trajetória musical, o encontro reafirmou o verdadeiro significado do Toque Sensual: uma história de amizade que ultrapassou o tempo, a distância e até mesmo o encerramento das atividades do grupo.

Embora o conjunto tenha encerrado sua trajetória musical há muitos anos, a união entre seus integrantes permaneceu. Hoje, a Festa do Toque Sensual representa justamente isso: a oportunidade de reviver momentos, fortalecer amizades e manter viva uma história construída por muitas pessoas. Uma história de amizade que o tempo não apagou. Os integrantes do grupo agradecem a todos que fizeram parte dessa celebração e pedem que Deus continue abençoando essa união, permitindo que muitos outros encontros ainda aconteçam.