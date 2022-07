Torcedores do Colo Colo invadem loja, em Alegrete, geram tumulto e são abordados pela BM

O ônibus leito com 70 lugares, parou no estabelecimento e, logo na sequência, os torcedores invadiram a loja causando transtorno e dificultando o controle de mercadorias pelos atendentes. Eles saíram, da loja de conveniência, com cervejas e refrigerantes, entre outros sem passar pelo caixa, porém, não se ausentaram do posto.

A Brigada Militar foi acionada e, rapidamente chegou ao local, abordando todos os envolvidos. Eles foram identificados e realizaram o pagamento das mercadorias retiradas e dos produtos consumidos no interior do estabelecimento comercial. O que iria acarretar em um grande prejuízo à empresa caso não fossem pagas.

O ônibus de torcedores do Colo Colo do Chile chegou no posto Buffon por volta da 00h30.

Ação Preventiva Ostensiva

Na segunda-feira(4), devido ao jogo do Boca Juniors x Corinthians – no Estádio: La Bombonera, em Buenos Aires, que acontece, hoje, novamente a Brigada Militar realizou uma ação para barrar a entrada dos ônibus em estabelecimentos comerciais, na BR 290, em Alegrete.

Foram oito ônibus da torcida do gaviões da fiel e nenhum parou em Alegrete. Todos passaram sem nenhum transtorno. A PRF também estava no trajeto.

Os policiais militares permaneceram nos estabelecimentos até que o último ônibus passasse na BR em direção a Argentina.

Para o retorno, nesta quarta-feira(6), novamente, os policiais estarão realizando o monitoramento das torcidas organizadas.