Torcedores do Corinthians e Colo Colo desta vez não pararam em Alegrete

As ações desenvolvidas pelos órgãos de segurança em Alegrete, deram resultado e o retorno das torcidas para seus destinos foi muito tranquilo. Tanto com a torcida do Corinthians, com cinco ônibus, e do Colo Colo, um ônibus, não foram registrados incidentes ou ocorrências. Nenhum dos seis veículos parou em estabelecimentos às margens da BR 290, trecho de Alegrete, e tampouco chegaram na cidade.

O PAT conversou com a Polícia Rodoviária Federal e a informação foi de que não aconteceu intercorrências no trecho de Alegrete. Durante todo o dia, foi realizado o acompanhamento através de outras cidades e as barreiras realizadas em frente ao Posto da PRF em Alegrete.

“Eles fizeram contato com um estabelecimento comercial, na cidade, e foram informados que não havia como receber o número de torcedores e, desta forma disseram que não iriam parar. Com o monitoramento realizado, identificamos os horário que iriam passar e foi muito tranquilo” – informou o policial.

A Brigada Militar que também atuou nessa ação com um policiamento ostensivo/preventivo, realizou , durante a tarde, a escolta de alguns ônibus até a saída do Município. Em dois carros, a escolta da Brigada Militar os acompanhou de Uruguaiana a Alegrete.

Todas as operações preventivas, que aconteceram nas últimas passagens dos corintianos no Município, se deu em razão de vandalismo e prejuízos que mais de 80 torcedores corintianos protagonizaram em maio no restaurante Texacão, quando chegaram no estabelecimento sem aviso prévio, jantaram, fizeram lanches, consumiram bebidas e saíram sem pagar, além de todo rastro de sujeira deixado no local.

Nesta semana, na madrugada de terça-feira(5), a torcida do Colo Colo do Chile chegou no posto Buffon e, na loja de conveniência, também, foi responsável por um tumulto. Contudo, os policiais militares foram acionados, abordaram e identificaram os torcedores que pagaram todo o consumo, antes de saírem do posto.

Na manhã de ontem, o ônibus da torcida do Chile, passou cedo e não parou na cidade. Já os Corintianos, diante de toda repercussão, das últimas passadas e pelas escoltas realizadas, optaram por seguir viagem sem a parada em Alegrete.

O Corinthians jogou contra Boca Juniors e venceu nos pênaltis (6×5), no estádio da Bombonera, e o Colo Colo foi goleado pelo Internacional, no Beira Rio, por 4 a 1.