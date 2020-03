Torcida gremista de Alegrete já está na Arena para o clássico histórico da Libertadores

Dois ônibus fretado e dezenas de carros particulares vão totalizar mais de 100 torcedores gremistas de Alegrete no clássico Gre-Nal 424, válido pela 2ª fase da Libertadores.

A partida inicia às 21h, mas cerca de 60 torcedores do Consulado do Grêmio, Alma Tricolor e Geral do Grêmio de Alegrete, saíram por volta das 7h30min, desta quinta-feira e passava das 13h, quando o grupo aterrissou na Arena.

O cônsul Adão Ramos, cônsul adjunto Tiago Severo e o líder da Geral de Alegrete Bruno Botega, organizaram a excursão para o primeiro Gre-Nal da Libertadores de América. A expectativa é que mais alegretenses que estão indo em carros particulares se somem aos demais torcedores.

Como a partida será transmitida exclusivamente pelo Facebook Watch, em Alegrete bares, pizzarias e alguns bairros o pessoal se mobilizou para transmissão do jogo em telões.

Confira como assistir o clássico pela competição intercontinental:

No celular

Entre no aplicativo do Facebook. Toque no ícone Watch ou localize Watch no menu. Na barra de pesquisa, procure por CONMEBOL Libertadores e siga a página. Os jogos serão adicionados à sua lista.

No desktop (computador)

Vá a www.facebook.com e entre na página. Clique no ícone Watch do Facebook no menu do lado esquerdo ou visite facebook.com/watch . Na barra de pesquisa, procure por CONMEBOL Libertadores e siga a página. Os jogos serão adicionados à sua lista.

Júlio Cesar Santos Fotos: Lucas Uebel e reprodução Arte: Comembol