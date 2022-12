Torcida segue acompanhando o Brasil na Copa

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Estamos na fase das oitavas de final da Copa do mundo. Agora é vencer e vencer e hoje o Brasil disputa a vaga as quartas de final em jogo contra a Coreia.

O torcedor segue confiante, porque hoje a Seleção vai estar com seus titulares.

Tvs nas lojas

Como estamos no mês do Natal, a maioria das lojas não vai fechar , mas onde tem aparelho de tv os trabalhadores, novamente, vão acompanhar o jogo.

Leonardo Brasil – gerente da Colombo- Alegrete

Se o Brasil ganhar hoje, segue na competição e vai disputar com a Croácia uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo do Qatar em jogo na próxima sexta-feira. O gerente da loja Colombo- filial 126 é um dos que está bem confiante e mais uma vez todos vão assistir a partida na loja.

Erick Cardoso vinha pela Andradas e colocou a camiseta do Brasil para dizer que acredita que agora é rumo ao hexa.

Família perde tudo em incêndio de casa na Nova Brasília

Jaqueline Kila que trabalha em uma loja no centro estava indo para casa acompanhar o jogo em família e arriscou o palpite de 1×0.