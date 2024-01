Torcidas organizadas e Efipam acordam medidas de segurança durante competição

Na última terça-feira, 16, ocorreu uma importante reunião entre os líderes das torcidas organizadas em função do EFIPAN/2024. O encontro teve como objetivo tratar de assuntos pertinentes às normas e procedimentos estabelecidos no Estatuto do Torcedor, visando a segurança e a organização durante as partidas.

Dentre os principais pontos discutidos, ficou acertado o local específico para a venda de ingressos antecipados, com a separação das torcidas por grades de contenção. Essa medida busca garantir a ordem e prevenir eventuais conflitos entre as torcidas rivais.

A venda de ingressos para os jogos no sábado terá início às 15h, enquanto no domingo, o horário será a partir das 10h. Essa programação visa facilitar o acesso dos torcedores e evitar aglomerações desnecessárias nos arredores do estádio.

Em relação ao aguardado clássico GRENAL, foi estabelecido que no dia da partida não será permitida a entrada de materiais que possam ser utilizados como armas em possíveis brigas, tais como hastes de bandeiras, materiais de chimarrão, cadeiras e bebidas em geral.

Outra medida de segurança anunciada foi a proibição de entrada no gramado para a colocação de faixas das torcidas. No campo, apenas terão acesso os Consules, jogadores e a equipe de arbitragem.

O deslocamento das torcidas organizadas para o estádio no dia do GRENAL também foi tema de discussão. Ficou decidido que a torcida do Internacional se deslocará às 20h, enquanto a torcida do Grêmio iniciará o deslocamento às 20h30. Além disso, acordou-se que a torcida do Internacional deixará o estádio após a partida, antes da torcida do Grêmio.

Por fim, os líderes das torcidas se comprometeram a entregar uma relação nominal dos membros das torcidas organizadas. Essa medida visa fornecer informações mais detalhadas sobre os torcedores presentes, contribuindo para uma maior segurança durante o evento.

A reunião demonstrou a preocupação das autoridades e dos líderes de torcidas em garantir um ambiente seguro e organizado para os torcedores durante o EFIPAN/2024, destacando a importância do respeito às normas estabelecidas para a realização de eventos esportivos.