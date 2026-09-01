Torneio Amigo Pet reúne comunidade em ação solidária pela causa animal no Bairro Piola

Evento realizado na Quadra Poliesportiva do Bairro Piola arrecadou ração e contribuições destinadas à proteção dos animais e marcou a reinauguração do espaço de lazer

A Quadra Poliesportiva do Bairro Piola foi palco, no último domingo, de uma manhã marcada pela solidariedade, esporte e união comunitária. O local recebeu o Torneio de Vôlei Misto Amigo Pet, evento realizado com o objetivo de arrecadar ração e contribuições para a causa animal.

A iniciativa reuniu diversos times, famílias, amigos, protetores independentes e moradores que se mobilizaram em torno de uma causa comum: contribuir para melhorar a vida de animais que necessitam de cuidados e proteção.

Além do caráter beneficente, o torneio também marcou um novo ciclo da Quadra Poliesportiva do Bairro Piola. Dentro de quadra, a equipe Conexão conquistou o título do Torneio de Vôlei Misto, escrevendo seu nome na história dessa nova etapa do espaço esportivo.

Conexão é campeã do torneio

Após as disputas, a classificação final ficou definida da seguinte forma:

1º lugar – Conexão

2º lugar – AJR

3º lugar – UPV

A organização parabenizou todas as equipes participantes pela dedicação e pelo espírito esportivo demonstrado durante a competição.

Mobilização em defesa dos animais

O evento contou com a parceria e dedicação da Diretoria do Bairro Piola, que participou da organização e realização da ação.

Também estiveram presentes o vice-prefeito Luciano Belmonte, que prestigiou a iniciativa e reforçou seu apoio às causas sociais e à proteção animal, além da Guarda Municipal.

A organização também destacou e agradeceu a participação do Projeto Amigo Castra, do Bairro Nilo Gonçalves, representado pela presidente Marta Morselin e pela liderança Jusiane Rodrigues. O projeto desenvolve ações voltadas à proteção e ao bem-estar dos animais.

Outro destaque foi a presença de diversos protetores independentes, que compareceram ao evento para prestigiar a iniciativa e fortalecer a rede de solidariedade em defesa da causa animal.

Doações serão destinadas à proteção animal

Mais do que uma competição esportiva, o Torneio Amigo Pet mostrou a força da mobilização comunitária. As arrecadações realizadas durante o evento serão repassadas a entidades que atuam na proteção dos animais, contribuindo para o trabalho desenvolvido por essas organizações.

Ao final, a organização agradeceu a todos que participaram da iniciativa, seja por meio da doação de ração, contribuições, trabalho voluntário ou simplesmente pela presença. O Torneio Pet deixou uma mensagem clara: quando esporte, solidariedade e comunidade caminham juntos, é possível transformar uma manhã de confraternização em uma importante ação de apoio à causa animal.