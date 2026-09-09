Torneio celebra 40 anos do Sindicato da Alimentação de Alegrete com esporte e confraternização

Uma manhã de esporte, confraternização e celebração marcou o último domingo, 6 de setembro, em Alegrete. Na sede do Piquete da Afuncaal, foi realizado o Torneio em homenagem aos 40 anos do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação de Alegrete (STIAA). Mesmo diante do frio registrado durante a manhã, o evento reuniu nove equipes, sendo sete representantes do Frigorífico Minerva e duas da CAAL – Cooperativa Agroindustrial Alegrete.

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A competição proporcionou momentos de lazer e integração entre os trabalhadores, associados, amigos e simpatizantes que acompanharam as partidas. Segundo o presidente do STIAA, Marcos Rosse, a realização do torneio teve como principal objetivo proporcionar um momento de descontração e confraternização entre os associados e trabalhadores.

“Mesmo em uma manhã fria, tivemos a presença de nove equipes. Agradecemos a todos os trabalhadores e trabalhadoras, amigos e simpatizantes que se fizeram presentes no evento”, destacou Rosse. Esporte e integração Além de marcar os 40 anos da entidade sindical, o torneio serviu como oportunidade para aproximar os trabalhadores por meio do esporte. A competição reuniu equipes formadas por trabalhadores de diferentes setores, promovendo a integração e o espírito esportivo ao longo das partidas. Ao final da disputa, o Bayer de Muleques ficou com o título da competição. O Sindicato FC terminou na segunda colocação, enquanto a Manutenção CAAL conquistou o terceiro lugar. A equipe do Corte completou o grupo dos quatro primeiros colocados. Confira os destaques do torneio

1º lugar: Bayer de Muleques

2º lugar: Sindicato FC

3º lugar: Manutenção CAAL

4º lugar: Corte

Além da classificação geral, foram entregues troféus individuais e de disciplina aos destaques da competição.

Goleiro menos vazado: Carlos Francisco, do Bayer de Muleques

Goleador: Leandro Alves, do Sindicato FC

Troféu Disciplina: Manutenção CAAL

Agradecimentos aos parceiros

O presidente do STIAA também agradeceu à CAAL de Alegrete pela cedência do espaço para a realização do torneio. A organização ainda reconheceu o trabalho da equipe responsável pela arbitragem e pela condução da competição. Integraram a comissão de arbitragem Rodrigo Modesto, Nelson Delmar, Emerson Coelho (Bangu) e as mesárias Marta Graciela e Fernanda Oliveira. Para o sindicato, a participação das equipes e do público foi fundamental para o sucesso da atividade.

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40 anos de história

A realização do torneio integra as atividades alusivas aos 40 anos do Sindicato da Alimentação de Alegrete, transformando a celebração da trajetória da entidade também em um momento de encontro entre trabalhadores. Mais do que uma competição, o evento buscou valorizar a convivência e proporcionar aos associados um espaço de lazer fora do ambiente de trabalho.

“Foi um momento de lazer e confraternização entre os associados”, ressaltou Marcos Rosse.

Fotos: STIAA