O futebol veterano será destaque neste sábado (28), em Alegrete. O Complexo Jockey receberá mais uma rodada do torneio organizado pela Liga Alegretense de Futebol (LAF), com partidas válidas pelas categorias 40 e 50 anos.

Os confrontos costumam reunir um grande número de desportistas, torcedores e apreciadores do futebol, movimentando os campos e proporcionando momentos de integração entre atletas e comunidade.

A rodada começa às 15h, com três partidas pela categoria 40 anos. No campo do Palmeiras, se enfrentam União e Serceva. No Estrelão, o confronto será entre Roma e Flamengo. Já no campo do Honório Lemes, entram em campo Aymoré e Centenário.

Na sequência, às 17h, acontecem os jogos da categoria 50 anos. No campo do Estrelão, o duelo será entre Serceva e Sindicato. No Palmeiras, Vila Nova e Nacional disputam mais uma partida da competição.