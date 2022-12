Torneio de futsal entre escolas da Zona Leste define o campeão nesta quarta

A Prefeitura por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, iniciou o Torneio de Futsal das Escolas da Zona Leste no último dia 5 e nesta quarta-feira (7), no Ginásio do Oswaldo Aranha – IEEOA/ECM define os campeões. O evento visa incentivar os alunos a praticarem esportes e é realizado apenas na categoria masculina de futsal.

Nesta edição participam as EMEBs Fernando Ferrari, Gaspar Martins, Honório Lemes, Lauro Dornelles, Marcelo Faraco e Saint Pastous, que foram divididos em duas chaves de três.

A fase classificatória foi realizada no último dia 5, com seis jogos. Fernando Ferrari perdeu para o Honório Lemes por 5 a 0. O Lauro Dorneles fez 2 a 0 no Gaspar Martins. Fernando Ferrari e Saint Pastous ficaram no 2 a 2. Já na rodada seguinte o Gaspar Martins ganhou de 4 a 1 do Marcelo Faraco, o Honório fez 7 a 2 no Antônio Saint Pastous e o Lauro venceu por 3 a 1 o Marcelo Faraco.

Nesta quarta a partir das 8h30min, jogam Honório Lemes (1ºA) x Gaspar Martins (2ºB), e Saint Pastous (2ºA) x Lauro Dorneles (1ºB), pelas semifinais. Logo em seguida ocorrem a disputa pelo terceiro lugar e a grande final.

