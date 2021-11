Torneio do Palmeiras na categoria livre inicia com 15 gols em cinco jogos

A 4ª edição do Torneio do Palmeiras na categoria livre iniciou no último domingo (31), com cinco jogos e 15 gols marcados.

A gurizada do Operário estreou com o pé direito na competição. Jogando diante do anfitrião o Operário fez 3 a 0. O time do Santos da Toca do Leão fez 4 a 2 no Vera Cruz.

Gurizada da Toca do Leão começou com o pé direito

No clássico da rodada muita rivalidade em campo entre Várzea Verde e Cruzeiro. Melhor para o time do bairro Tancredo Neves que venceu por 2 a 0.

Com facão em punho, homem investe contra ex-companheira e mototaxista

Cruzeiro sofreu reves no confronto contra o Várzea.

Equipe do Várzea Verde levou a melhor no clássico

O Sindicato ganhou do River Plate pelo placar de 2 a 0. Encerrando a 1ª rodada Brandão e Marítimo ficaram no 1 a 1.

Equipe do Bairro Macedo somou os primeiros pontos

A 2ª rodada acontece no domingo (7), com os seguintes confrontos:

14h45min:

Marítimo x River Plate (campo do Palmeiras)

Sindicato x Vera Cruz (campo do Estrelão)

16h30min:

Operário x Brandão (campo do Palmeiras)

Várzea Verde x Palmeiras (campo do Honório)

Santos x Cruzeiro (campo do Estrelão)

Fotos: reprodução