Torneio do Time Falcões reúne atletas e promove ação solidária em apoio ao Novembro Azul

A competição foi realizada no Centro Esportivo Integrado de Treinamento, com início às 8h30 e encerramento às 17h30. Ao todo, 36 atletas participaram do torneio, distribuídos em seis equipes. Em apoio à campanha Novembro Azul, todos os participantes vestiram azul, reforçando a importância da conscientização sobre os cuidados com a saúde masculina.

Além da disputa esportiva, o evento também teve um importante caráter social, com a arrecadação de brinquedos que serão destinados à Campanha de Natal das Crianças, contribuindo para levar alegria a crianças neste fim de ano.

Classificação e destaques

Após um dia de muita disputa, integração e espírito esportivo, a classificação final ficou assim:

1º lugar: Time Anthony

2º lugar: Time Pedro

3º lugar: Time Lorenzo

Também foram reconhecidos atletas que se destacaram em diferentes fundamentos e categorias durante a competição:

Melhor Ataque: Pedro Cadiguni

Melhor Defesa: Bernardo Padilha

Melhor Levantador: Everton Silva

Melhor Bloqueio: Arthur Toledo

Destaque do Torneio: Anthony Safons

Melhor Saque: Valdir Tavares

Mente Estratégica: Sidimar Gonçalves

Esporte e solidariedade seguem em quadra

Para a administração do Time Falcões Volleyball, foi motivo de grande satisfação realizar o torneio pelo terceiro ano consecutivo e contar com a participação e o envolvimento dos atletas.

Leia mais: Empresário de Alegrete participa da Semana Internacional do Café em Belo Horizonte

A iniciativa proporcionou um dia de esporte, confraternização e integração, mostrando que o voleibol vai além das quadras e também pode ser uma importante ferramenta de mobilização social e solidariedade.

E as ações solidárias do grupo continuam. No próximo sábado, 21 de novembro, será realizado mais um torneio, desta vez na categoria feminina, na Quadra do Bairro Piola. Assim como na edição masculina, o evento terá como objetivo arrecadar brinquedos para a Campanha de Natal das Crianças.