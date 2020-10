Torneio do Verdão: River vence e define semifinais e rodada nos “Quarentinha” registra 11 gols

Compartilhe















O feriadão do Dia das Crianças foi de muito futebol em Alegrete.

A competição promovida pelo Verdão do Capão do Angico, está a pleno vapor para encerrar os jogos inter-temporada. Ainda no domingo (11), a categoria principal foi à campo cumprindo todos os protocolos de prevenção ao coronavírus.

Num bom jogo entre River Plate e Vera Cruz, acabou definindo as semifinais do 3º Torneio do Palmeiras. O time do River levou a melhor e fez 1 a 0, e avançou de fase.

Conforme o coordenador técnico Valdir Knierin, as semifinais acontecem no próximo dia 18. River encara o Atlético e Cruzeiro enfrenta o Sindicato.

No feriado do dia 12, três jogos e 11 gols na abertura da 6ª rodada do 11º Torneio do Palmeiras na categoria sênior especial. O Centenário fez 3 a 1 no Boca. Fluminense e São José não saíram do empate sem gols. O Aimoré passou pelo Honório Lemes, 4 a 3.

No próximo sábado (17), dois jogos fecham a sexta rodada:

14h30min – Tinga x Ser Ceva

16h15min – União x Operário

Júlio Cesar Santos Fotos: Valdir Kinerin e Vera Cruz F. C.