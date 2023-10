Torneio Integração é atração neste domingo no Darcisão em Alegrete

Share on Email

O campeonato é composto por 13 times dos mais diversos locais do Município e promete levar um bom público para acompanhar o melhor do futsal alegretense.

Confira abaixo os confrontos de abertura do torneio:

-Kila FT x Juventus

-Recuerdos x Agro Renz

-Caid x Fortaleza

-Recuerdos x Qualidade Gaúcha

-Agro Renz x Caid

-Juventus x Fortaleza

-kila FT x Qualidade Gaúcha

-Recuerdos x Caid

-Fortaleza x Qualidade Gaúcha

-Agro Renz x Kila FT

-Recuerdos x Juventus

-Caid x Qualidade Gaúcha

-Agro Renz x Fortaleza

-Kila FT x Caid

-Juventus x Qualidade Gaúcha

-Recuerdos x Kila FT

-Agro Renz x Qualidade Gaúcha

-Kila FT x Fortaleza

-Juventus x Caid

-Agro Renz x Juventus

–Recuerdos x Fortaleza

Os jogos terão início a partir das 8h da manhã de domingo. Esses primeiros são da chave A, no próximo final de semana serão realizados os jogos da chave B. Os confrontos de mata mata e finais serão realizados no dia 29/10 junto com a entrega dos prêmios ao ganhadores.