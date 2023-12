Torneio master da LAF inicia com jogos equilibrados no complexo da Zona Leste

A primeira rodada do 3º Torneio LAF/Lojas tá barato pra caramba iniciou no último sábado (9), com três jogos. A competição na categoria master (50 anos), reúne clubes filiados a Liga Alegretense de Futebol, e foi idealizada no intuito de movimentar os times, em função na demora do campeonato municipal.

Na primeira rodada um clássico agitou os “Cinquentinha”. Em campo, Sindicato e Nacional duelaram do início ao fim e o resultado não poderia ser outro, dado o equilíbrio do confronto. Final 1 a 1.

O Tinga largou com o pé direito. Vitória magra por 1 a 0, em cima da fusão entre Fluminense/São José. No último jogo da rodada, o Cruzeiro superou o Boca Juniors por 1 a 0. Vale destacar que os jogos são realizados no complexo de campos da Zona Leste, Palmeiras, Honório Lemes e Estrelão.

De acordo, com o coordenador técnico do torneio Valdir Knierin, a segunda já tem os confrontos definidos, apenas dia e horário a ser definida durante a semana.

No Palmeiras:

Sindicato x Tinga

No Honório Lemes

Flu/ S. Jose x Boca Jr.

No Estrelão:

Cruzeiro X Nacional

Fotos: Valdir Knierin