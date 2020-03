Torneio para atletas com 55 anos reúne sete times em Alegrete

Iniciou no último sábado (29), uma competição para atletas Sub-55. A competição na master especial conta com sete clubes nesta primeira edição.

Organizada pelos desportistas Reinaldo Pirabal, Vilson Abelar, Carlos Romeiro com coordenação técnica de Valdir Knierin, o certame registrou três jogos em sua 1ª rodada, dois no estádio Farroupilha e um no campo do Honório Lemes. Na disputa estão Nacional, Operário, Sindicato, Honório Lemes, Tinga, Alvorada e Corinthians que folgou na primeira rodada.

Destaque para a estreia do Sindicato. Com um seleto plantel, o time rubronegro do bairro Macedo goleou o Honório Lemes por 5 a 0. No confronto entre Alvorada e Tinga, houve empate em um gol.

Fechando a rodada, o Nacional anfitrião do torneio fez as honras da casa. Despachou o Operário pelo placar de 2 a 1.

Júlio Cesar Santos Fotos: Valdir Knierin