Tornozeleira, saiba como está sendo a experiência do dispositivo eletrônico nos detentos de Alegrete

Um dos grandes benefícios para os apenados neste ano foi o uso da tornozeleira eletrônica. Isto possibilitou que muitos pudessem trabalhar ou passar para o regime semiaberto. O monitoramento iniciou em março. Porém, vários apenados retornaram ao Presídio depois de danos nas tornozeleiras ou descumprimento nas medidas impostas. Cada tornozeleira danificada tem um custo superior a R$ 690,00 para o Estado.

Mulher passa mal em fila para sacar auxílio emergencial em Alegrete

Em março o administrador, Cledir Pies, comentou que o benefício das tornozeleiras também é para os agentes. Desta forma o efetivo será maior na Cadeia. “Quem fazia esse monitoramento éramos nós, mas isso colocava em risco o profissional, dependendo do local e horário. Outro fator que é importantíssimo evidenciar é que a sociedade também vai se sentir mais segura. Se ocorre um assalto, por exemplo, é possível verificar todos os apenados e saber se estavam próximos do local, cada movimento. O monitoramento é feito 24h, por Santana do Livramento.

Milton Araujo, provedor da Santa Casa, morreu na tarde deste sábado em Porto Alegre

É realizado o cadastro dos apenados, endereço de residência e de trabalho para os do PAC, e o trajeto percorrido. Qualquer situação que não esteja dentro do que foi cadastrado, o detento perde o direito e retorna ao regime fechado. Todos os apenados que recebem a tornozeleira estão nessas condições. Caso descumpram uma série de determinações, o benefício é suspenso e ele não terá mais direito” – explicou.

Devido à tornozeleira, a Brigada Militar já realizou a prisão de acusados de homicídio e também envolvidos em furtos.