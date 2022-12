Tota Temp mostra todo o processo de produção de feno a alunos de Zootecnia do IFFAr

TOTA TEMP PROMOVE DIA DE CAMPO EM PARCERIA COM O INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA

No último dia 29 de novembro de 2022, os acadêmicos do 4º e 6º semestres do curso bacharelado em Zootecnia, do IFFar – Campus Alegrete, acompanhados pelos professores Bruno Conti Franco e Renata Porto Alegre Garcia, participaram do Dia de Campo provido pelo agricultor Henry Temp, mais conhecido como Tota.

Henry Temp mostrando aos alunos o trabalho da produção de feno

O evento teve o objetivo apresentar ensinamentos práticos aos estudantes, acerca de todo o processo que envolve a produção de feno, incluindo etapas como demonstração de corte, revolvimento e enleiramento da forragem, enfardamento e plastificação de pré-secado. Além disso, abordou-se assuntos como controle de pragas, insumos, maquinário utilizado e estratégias de venda, questões essenciais para a efetivação do trabalho desempenhado.

Na ocasião, as temáticas pertinentes foram ministradas pelo agricultor Tota, que abordou as etapas de produção de feno, e pelo agrônomo Heuri Temp, responsável técnico por acompanhar o plantio, que explanou sobre o desenvolvimento das plantas cultivadas, a correção e adubação do solo, química e organicamente, e o controle de pragas.

Após a abordagem teórica da maneira de como as atividades são desempenhadas, Tota pôs o maquinário em funcionamento, a fim de possibilitar que os estudantes analisassem as etapas discutidas na prática, apresentando desde o corte de Tifton 85 e de Aveia, até o seu processo de secagem e enfardamento.

Após a finalização da apresentação, a professora Renata expôs considerações sobre a experiência:

“A visita técnica proporcionou complementar os conteúdos já desenvolvidos na teoria sobre conservação de forragem na disciplina de forragicultura II. A oportunidade de acompanhar na prática todas as etapas do processo de fenação foi excelente. A experiência do produtor Tota e o entusiasmo com a atividade motivaram os estudantes. Foi uma tarde acolhedora, além de todo o conhecimento proporcionado a visita técnica indiretamente proporcionou a extensão rural. A equipe do Tota mostrou como receber bem e abordou sobre vários aspectos importantes como adubação, etapas da fenação, qualidade do feno, maquinário entre outros! Foi tudo perfeito!”

Tota mostrando a produção

Por fim, o agricultor Henry Temp também prestou seu depoimento sobre o Dia de Campo:

“Foi muito bom receber os alunos de Zootecnia em uma tarde onde podemos conversar sobre manejo de pastagens e técnicas de fenação. A atenção deles nas nossas conversas e quando foi colocado o máquina em funcionamento foi gratificante.

Foi uma tarde com uma mistura de sentimentos, de dever cumprido e de reconhecimento profissional. É satisfatório ver que contribuímos com a formação profissional desses jovens.”