Touro morre e duas pessoas ficam feridas em grave acidente na BR 290 em Alegrete

Na noite desta sexta-feira(18), por volta das 19h30min, uma tragédia foi evitada em razão de que os ocupantes de um Gol estavam com cinto de segurança e os airbags acionaram – destacou o policial rodoviário federal à reportagem do PAT.

O relato foi devido ao grave acidente envolvendo um touro e um veículo que trafegava na BR 290 sentido Rosário do Sul/ Uruguaiana. A colisão entre o animal e o Gol ocorreu no KM 562, cerca de 20KM da cidade em direção ao Durasnal.

O casal que estava no carro foi socorrido pela ambulância do Samu e conduzido à Santa Casa onde iriam passar por exames. Até o momento, não há mais detalhes sobre o estado de saúde de ambos, mas estavam conscientes. Já, o touro, morreu no local e o veículo teve perda total. O animal pesa mais de meia tonelada.

Um dos policiais militares destacou que, diante da seca muitos animais acabam se aproximando das cercas às margens das rodovias e, quando ultrapassam, o risco de acidentes é iminente.

Um trabalho diário de fiscalização é realizado pela PRF, principalmente, nas proximidades do perímetro urbano, onde a incidência é maior. O recolhimento que é feito em parceria com a Guarda Municipal, tem por objetivo coibir uma possível negligência do proprietário em relação à guarda de animais.

O trânsito está liberado. O carro será retirado com o guincho, pois não tem condições de rodar.