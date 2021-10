Toyota Hilux sai da estrada e fica entre a vegetação em Alegrete

Share on Email

No momento em que ele passou, não havia polícia ou pessoas no local -destacou. O jovem que fez o registro descreveu que o veículo estava, naquele momento, abandonado na Estrada do lixão – prolongamento da Avenida Ibicuí.

Tudo indica que o condutor tenha perdido o controle da Toyota que saiu da estrada e ficou numa vala à margem da estrada vicinal que liga a cidade com a RSC 377.

Carro bate em muro e motorista acaba preso pela Brigada Militar em Alegrete

A pessoa poderia ter saído do local para procurar recurso para retirá-la. Pois no início da tarde, o veículo já não estava mais na à margem da estrada.

Não havia registro do acidente na Guarda Municipal e na Brigada Militar, conforme foi informado à reportagem, nesta manhã.