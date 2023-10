TP Bagé leva o título na categoria sub-13 da Copa Pablo Marzulo

A competição contou com 9 equipes; Arena (A), Arena (B), EC Juventude, Caid Futsal, Eliseos Futsal, RG Futsal, SE Real, TP Futsal ( Bagé) e Ajefi (Uruguaiana). O campeonato foi disputado no formado de chaves, Três grupos com três equipes cada um, os dois melhores de cada chave, garantiam vaga no segundo triângular.

A Arena Esporte e Lazer contou com um bom público que pode desfrutar do melhor da categoria de base da região da Fronteira Oeste. O organizador do evento, Roger Severo, salientou que a integração entre as equipes é o principal ponto que AJS busca, ” ficamos orgulhosos quando o evento ocorre sem alterações, a prática de esporte sempre será a melhor saída”, disse o organizador. Confira abaixo os agraciados e as classificações das equipes.

Resultados – Fase Classificatória:

Arena A 0x6 RG Futsal

CAID Futsal 1×1 EC Juventude

Eliseos Futsal 8×0 SE Real

Arena A 2×11 AJEFI Uruguaiana

EC Juventude 0x9 Arena B

Eliseos Futsal 2×11 TP Futsal Bagé

RG Futsal 4×2 AJEFI de Uruguaiana

CAID Futsal 2×6 Arena B

SE Real 1×7 TP Futsal Bagé

Mata-Mata

*RG Futsal 6×3 CAID Futsal

*Arena B 9×2 Eliseos Futsal

*TP Futsal Bagé 5×0 AJEFI Uruguaiana

*classificados triangular final

Triangular Final – Resultados

⚽️Final 1 – Arena Esporte e Lazer B 2×2 RG Futsal

⚽️Final 2 – TP Futsal Bagé 6×2 Arena Esporte e Lazer B

⚽️Final 3 – TP Futsal Bagé 7×4 RG Futsal

Campeão: TP Futsal (Bagé);

Vice: Arena Esporte e Lazer “B”

Terceiro: RG Futsal

Defesa Menos Vazada: TP Futsal Bagé

Goleadores : empate: 12 gols cada