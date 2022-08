Trabalhador contraiu leptospirose limpando pátios na cidade

A aposentada procurou o Alegrete Tudo, em razão de que o filho de 44 anos, foi diagnosticado com leptospirose e isso a assustou em razão, segundo a mãe, do filho ter demorado para ter o diagnóstico.

Como trabalha com limpeza, serviços gerais, o alegretense realiza muitas limpezas em pátios que estão muito sujos, além de ter auxiliado na enchente, o que julga, não ter sido, pois já se passaram quatro meses.

“Nos últimos trabalhos, ele fez a limpeza de pátios e comentou que havia muito entulho. Meu filho realiza trabalhos através do PAC, para a Prefeitura. Mas o meu receio é pela gravidade do quadro. Ele começou com dores de cabeça, febre alta, dor na panturrilha e já estava com um cansaço absurdo e vômitos” – citou.

Leia Mais :Furtos em alta: veja os últimos em casas e empresa

Vera disse que ele chegou ir na UPA, quando estava com três dias de sintomas, foi atendido e liberado. Contudo, posteriormente, diante do quadro de saúde, foi no Centro Social Urbano, onde a médica solicitou a baixa(hospital). Foi quando ele fez o exame, sendo o resultado positivo.

Dario Machado ficou nove dias hospitalizado na Santa Casa. A doença é provocada pela bactéria leptospirose, presente na urina do rato, é grave e pode levar à morte.

Leia Mais: Este homem sabe fazer a amada feliz e apaixonada

Em contato com a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Juliana Michael, ela explicou que a leptospirose é um agravo de notificação obrigatória. Atualmente, há um caso positivo no Município e a vigilância ambiental/controle de vetores faz o manejo ambiental e orientação na área.

A coordenadora alerta que a pessoa com suspeita de leptospirose deve procurar o serviço de saúde para avaliação médica.

O PAT questionou, porém, não conseguiu os dados de referência em relação a anos anteriores.