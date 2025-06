Trabalhador desaparece após sair de propriedade no interior de Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Segundo informações de parentes, Pablo atua em uma propriedade na localidade de Jacaraí, no interior de Alegrete (RS), e foi visto pela última vez na última quinta-feira (data), quando deixou o local de trabalho. Desde então, não houve mais contato com familiares ou com o empregador.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

O caso foi registrado na Polícia Civil. Amigos e familiares realizam buscas e seguem mobilizados na divulgação de informações que possam ajudar a localizá-lo.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A família faz um apelo por apoio da comunidade. Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Pablo pode entrar em contato pelo telefone (55) 99720-6292, com Pamela.

O desaparecimento preocupa os familiares, já que, segundo eles, Pablo não costuma ficar tanto tempo sem dar notícias.