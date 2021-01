Trabalhador é roubado em rua da Vila Nova

Compartilhe















Homem de 29 anos tem celular furtado ao lutar com assaltante para evitar que o mesmo levasse sua bicicleta. Segundo informações da vítima, ela estava de bicicleta na rua Joaquim Astrar, no bairro Vila Nova, quando foi surpreendida por um indivíduo aparentando cerca de 20 anos. O acusado, não apresentava nenhuma arma, mas o abordou e exigiu que o mesmo entregasse a bicicleta. Momento em que a vítima reagiu e, mesmo sendo agredido com socos, se defendeu e não permitiu que o assaltante levasse a bike. Entretanto, o indivíduo conseguiu arrancar de suas mãos o aparelho celular que o mesmo iria acionar a polícia. Na sequência, o acusado correu em direção ao campo de uma Unidade Militar das imediações. O roubo aconteceu por volta das 21h40min.

Sem ferimentos graves, o homem foi à Delegacia de Polícia para realizar Boletim de Ocorrência.