Trabalhador faz apelo para localizar bicicleta furtada essa madrugada

Na madrugada desta sexta-feira(31), mais uma bicicleta foi furtada em Alegrete.

Desta vez, foi no bairro Novo Lar. O proprietário faz um apelo para que as pessoas denunciem aos órgãos de segurança o suspeito desta ação.

Ele usa a bicicleta para trabalhar, seu único meio de transporte. De acordo com a esposa da vítima, a bike estava dentro do pátio. Eles acordaram por volta das 2h devido ao cachorro estar latindo muito. Ao saírem para fora a bicicleta já não estava mais. “O suspeito pulou a grade da minha casa e furtou a bicicleta do meu esposo. Precisamos encontrar, ele usa pra trabalhar. Isso é um absurdo, minha casa tem chave no portão mas, mesmo assim, não impediu esse ladrão.” – comentou.

Se alguém tiver informações pode entrar em contato com a Brigada Militar(190), Polícia Civil (3422-4525) ou 999612703.