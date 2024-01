Trabalhador ferido em desabamento de teto no Marfrig está hospitalizado

Share on Email

O presidente do Sindicato da Indústria de Alimentação, Marcos Rosse, confirmou o acidente, destacando que, por ser após as 18h, não havia técnico em enfermagem no local, e o Samu foi acionado. Ele mencionou que os funcionários estavam fora da planta devido às férias coletivas, que duraram 17 dias.

Rosse ressaltou a possibilidade de a umidade ter desempenhado um papel significativo no desabamento do teto, mas a confirmação dessa hipótese aguarda os resultados da perícia, marcada para esta sexta-feira, 05/01. “Precisamos aguardar esse laudo, pois o trabalhador não deveria estar sozinho dentro da câmara”, mencionou

O trabalhador envolvido no incidente foi prontamente socorrido e está atualmente internado. Felizmente, não foram identificadas lesões graves.