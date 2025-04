Trabalhador que fez transplante de córnea necessita de apoio para seguir tratamento

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O alegretense Leonardo Soares, de 25 anos, passou por uma cirurgia de transplante de córnea no dia 10 de abril de 2025, na cidade de Santa Maria (RS). Após mais de um ano na fila de espera, ele conseguiu realizar o procedimento no olho direito, que estava com a visão quase totalmente comprometida devido a um quadro grave de ceratocone e alta miopia.

Técnico em Agropecuária e atualmente concluindo o curso superior de Gestão Ambiental, Leonardo é pai de uma criança que completará três anos em maio. A rotina familiar, os estudos e as obrigações profissionais agora dividem espaço com uma etapa delicada de recuperação, que exige cuidados constantes e prolongados.

A cirurgia, considerada complexa, demanda acompanhamento médico semanal pelos próximos meses, além do uso contínuo de medicações específicas. Como os atendimentos ocorrem em Santa Maria, os deslocamentos frequentes também representam custos significativos. O processo de recuperação é longo e requer uma série de cuidados diários que envolvem atenção com a higiene, exposição à luz, uso rigoroso de colírios e restrições físicas.

Diante dos desafios financeiros que surgem nesse período, amigos e familiares organizaram uma mobilização para arrecadar recursos que possam auxiliar nas despesas médicas, transporte e medicamentos. Qualquer tipo de contribuição é bem-vinda e pode fazer diferença no tratamento de Leonardo.

Para quem puder ajudar, a chave Pix para doações é o número de celular: (55) 99656-4888, vinculado ao banco Nubank.

Amigos destacam que Leonardo sempre foi reconhecido pelo comprometimento em sua atuação profissional e por sua dedicação à família. Neste momento, o apoio coletivo é fundamental para garantir que ele tenha uma recuperação segura e possa retomar sua rotina com qualidade de vida.