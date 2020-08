Trabalhador que teve ferimentos graves no interior foi removido para Uruguaiana

Compartilhe











Trabalhador que sofreu acidente no último dia 31 de julho, foi transferido para Uruguaiana. A informação repassada ao PAT foi de que a família realizou o translado, de forma particular.

O homem de 32 anos estava realizando a manutenção em um trator e teve a cabeça prensada. Conforme informações do Corpo de Bombeiros de Alegrete, no dia, a guarnição recebeu um chamado de que havia uma pessoa presa nas ferragens de um trator, em uma fazenda na Estrada do Inhanduí.

No local, os militares se depararam com a equipe do Samu já realizando o atendimento à vítima. O relato é de que ele estava fazendo a manutenção em um trator e a cabeça foi prensada na parte onde são acoplados os implementos agrícolas. Ainda, segundo informações, ele teria sofrido uma contusão cerebral grave. O trabalhador foi encaminhado à Santa Casa onde passa por atendimento.

O Samu e os Bombeiros foram ao local que fica cerca de 18km da cidade. Não há mais detalhes sobre o ocorrido.