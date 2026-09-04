Trabalhador sai para assistir ao Gre-Nal e tem bicicleta furtada no bairro Macedo, em Alegrete

Um trabalhador de 26 anos teve a bicicleta furtada na noite de quinta-feira (3), no bairro Macedo, em Alegrete. O furto ocorreu enquanto a vítima havia saído de casa para assistir à partida entre Grêmio e Internacional pela Copa do Brasil.

Segundo o relato registrado pela vítima, a bicicleta, uma GTSM1, aro 29, estava no pátio da residência antes de ele sair. O portão do imóvel havia sido fechado.

Ao retornar para casa, por volta das 23h, o trabalhador percebeu que a bicicleta não estava mais no local. O portão, que havia sido deixado fechado, também estava aberto.

A bicicleta era utilizada pelo trabalhador para seus deslocamentos diários até o trabalho. Com o furto, além da perda do meio de transporte, a vítima ficou no prejuízo e agora busca recuperar o bem.

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O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Alegrete e deverá ser investigado pela Polícia Civil.

Quem tiver informações que possam ajudar na localização da bicicleta ou na identificação do responsável pelo furto pode entrar em contato com a Polícia Civil pelo telefone (55) 3427-0300.