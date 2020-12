Trabalhadora da Santa Casa diz ter sido agredida e humilhada dentro de um ônibus por suposto “risco” que representava para outra passageira

A reportagem do Alegrete Tudo foi procurada pela filha de uma funcionária da Santa Casa de Alegrete. O motivo foi o descontentamento diante de uma situação constrangedora que a mãe passou dentro de um ônibus coletivo. Segundo relato da jovem, uma outra passageira ao ver a funcionária do hospital no ônibus, já que a mesma estava com a camiseta que identificava que a mesma trabalha na Santa Casa, passou a agredi-la verbalmente como se a mesma fosse infectar todos que ali estavam. Depois desta atitude que já é lamentável, a acusada também teria borrifado álcool em direção à senhora e chegou atingir um dos olhos da mesma.

Minha mãe é trabalhadora, utiliza o ônibus pois depende do transporte para ir trabalhar e retornar para casa, mas segue todos os protocolos. Nunca esperávamos que isso pudesse acontecer. Principalmente uma situação humilhante com alguém que a gente ama, estamos muito chateados. Minha mãe tem 60 anos e nunca fez mal algum pra qualquer pessoa. A única coisa que ela percebeu diante da situação, pois ficou chocada, foi que a mulher era loira e desceu perto da loja Schein.” – falou a filha.