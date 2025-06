Trabalho integrado de segurança resulta em prisão por furto de cabos em Alegrete

Share on Email

A ação foi possível graças ao trabalho integrado entre a Sala de Videomonitoramento do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP) e o patrulhamento ostensivo da corporação.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana, o sistema de câmeras identificou a movimentação suspeita no local e repassou as imagens para a guarnição da Brigada Militar. Em rápida resposta, os policiais conseguiram localizar o indivíduo ainda na posse dos fios furtados.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

O indivíduo, que possui antecedentes criminais por tráfico de entorpecentes, apropriação indébita, lesão corporal, posse de entorpecentes e apreensão de objeto, foi encaminhado à Delegacia de Polícia. Após análise do caso, o delegado plantonista determinou a lavratura do auto de prisão em flagrante.

O crime de furto de cabos e fios elétricos tem provocado transtornos significativos para a população, com a interrupção de serviços essenciais como energia elétrica e telecomunicações em diversas residências e estabelecimentos. A atuação conjunta dos órgãos de segurança é fundamental para coibir esse tipo de delito e oferecer uma resposta efetiva à comunidade.