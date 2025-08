Trabalho para recuperar o Oswaldo Aranha transforma escola num canteiro de obras

As salas de aula estão todas vazias e no lugar de alunos, os trabalhadores da Empresa Santa Fé, que venceu a licitação e faz o trabalho de recuperação dos pisos, telhado, paredes e estrutura elétrica do prédio quase centenário do IEEOA. Os investimentos passam de 3 milhões de reais.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

O estudantes deste prédio que está em obras foram acomodados em salas no prédio novo e alguns em salas que foram preparadas no Ginásio da Escola, de acordo com a diretora Ana Leonor. – Iniciamos a semana só com coisas boas, com as obras e, também, a presença das bibliotecárias da SEDAC para catalogar as obras do acervo pessoal de Oswaldo Aranha. A nossa escola é um patrimônio da cidade e do RS. Agradecemos ao Governador, Gabriel de Souza que estava em exercício, ao titular Eduardo Leite, a SEDUC e SEDAC pela atenção recebida, destaca.